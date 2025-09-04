Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:15, 4 сентября 2025Ценности

Zara зарегистрирует товарный знак в России

Испанский бренд Zara зарегистрирует товарный знак в России
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Стало известно о намерении испанского бренда Zara зарегистрировать товарный знак в России. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Отмечается, что соответствующую заявку 28 августа текущего года подала компания Inditex, владеющая популярными брендами одежды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear. В указанном документе приведен новый логотип Zara на синем фоне.

Известно, что указанная марка полностью покинула российский рынок в 2022 году.

Ранее 3 сентября сообщалось, что сеть японской одежды Uniqlo также зарегистрирует товарные знаки в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила управляемые авиабомбы на российские объекты

    88-летняя россиянка три ночи бродила по лесу и выжила

    В России сообщили о заметном падении контейнерного рынка

    Путин по видеосвязи открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска

    Решетников предупредил о последствиях охлаждения экономики

    Российские туроператоры прокомментировали новости о заражении туристов вирусом в Турции

    Дело посадивших россиянина на бутылку членов этнической ОПГ поступило в суд

    Развеян миф об опасности яблочного сока

    В пророссийском подполье рассказали об устроенном «Геранями» мощном «салюте» в Одессе

    В Казахстане задержали главу МИД и бизнесмена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости