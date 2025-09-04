Испанский бренд Zara зарегистрирует товарный знак в России

Стало известно о намерении испанского бренда Zara зарегистрировать товарный знак в России. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Отмечается, что соответствующую заявку 28 августа текущего года подала компания Inditex, владеющая популярными брендами одежды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear. В указанном документе приведен новый логотип Zara на синем фоне.

Известно, что указанная марка полностью покинула российский рынок в 2022 году.

Ранее 3 сентября сообщалось, что сеть японской одежды Uniqlo также зарегистрирует товарные знаки в России.