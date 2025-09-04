Ценности
11:34, 4 сентября 2025

Uniqlo зарегистрирует товарные знаки в России

Сеть японской одежды Uniqlo зарегистрирует товарные знаки в России
Екатерина Ештокина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сеть японской одежды Uniqlo зарегистрирует товарные знаки в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные из Роспатента.

По данным издания, холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью упомянутых магазинов, подал из Японии 31 августа текущего года десять заявок на регистрацию товарных знаков. Так, в список вошли логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом тонах. Помимо этого, заявки поданы на названия Uniqlo и «Юникло».

Отмечается, что Fast Retailing Co. уже имеет около 27 товарных знаков, связанных с сетью Uniqlo. При этом известно, что ближайший срок истечения прав на некоторые из них — 14 октября 2025 года.

В мае стали известны планы Uniqlo по возвращению в Россию. Председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказывал, что у него состоялся диалог с главой компании Uniqlo Тадаси Янаи по поводу возможного возвращения бренда в страну.

22 августа 2023 года бренд Uniqlo покинул Россию. Компания уволила весь персонал с выплатой им по 11 окладов и перевела японских менеджеров в другие страны.

