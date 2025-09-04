Мир
Заявления ЕС о войсках на Украине назвали позерством

TEC: ЕС понимает, что никаких европейских войск на Украине никогда не будет
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

Евросоюз (ЕС) понимает, что никаких европейских войск на Украине никогда не будет. Об этом заявил политолог и историк Рафаэль Пинто Борхес в статье для The European Conservative (TEC).

«После окончания боевых действий никаких европейских армий в разоренной стране не будет, и дальнейшее позерство доведет лишь до еще большей беды», — отметил эксперт.

По его словам, хотя значение Европы падает, ей по-прежнему нравится важничать. Кроме того, Россия неоднократно давала понять, что ни при каких обстоятельствах не допустит присутствия военных НАТО на украинской территории.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Французский лидер отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.

