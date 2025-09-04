TEC: ЕС понимает, что никаких европейских войск на Украине никогда не будет

Евросоюз (ЕС) понимает, что никаких европейских войск на Украине никогда не будет. Об этом заявил политолог и историк Рафаэль Пинто Борхес в статье для The European Conservative (TEC).

«После окончания боевых действий никаких европейских армий в разоренной стране не будет, и дальнейшее позерство доведет лишь до еще большей беды», — отметил эксперт.

По его словам, хотя значение Европы падает, ей по-прежнему нравится важничать. Кроме того, Россия неоднократно давала понять, что ни при каких обстоятельствах не допустит присутствия военных НАТО на украинской территории.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Французский лидер отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.

