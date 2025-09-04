Экономика
14:48, 4 сентября 2025Экономика

Земля провалилась рядом с многоэтажками в российском городе

Жители многоэтажек в Новосибирске пожаловались на оставленную застройщиком яму
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирске около многоэтажных домов образовалась большая яма по вине застройщика строящегося по соседству жилого комплекса (ЖК). Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о жилых домах на улице Курчатова. Яма образовалась в марте из-за провала грунта. В связи с этим оказался частично поврежден забор вокруг многоэтажек и асфальт, припаркованные рядом со зданиями автомобили провалились вместе с землей.

В управляющей компании (УК) «Энергоресурс» заявили, что застройщик «Снегири» признал вину и пообещал исправить ситуацию весной-летом, однако этого так и не произошло. Яма увеличилась в размере, ее попытались засыпать гравием, но это не принесло результатов.

Причиной инцидента признали канализационную трубу, которая подмывает землю. В УК считают, что ее повредили строители, а застройщик, в свою очередь, теперь заявляет, что разбираться с последствиями должны коммунальщики. Управляющая организация собирается подать в суд.

Ранее в многоквартирном доме подмосковного Дмитрова коммунальные службы установили водосточную трубу внутри подъезда.

