20:36, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

Живущий в США журналист-иноагент раскрыл отношение американцев к России

Журналист Баданин заявил, что многие жители Калифорнии интересуются Россией
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Известный журналист Роман Баданин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в штате Калифорния в США, рассказал, как американцы относятся к России. Подробности он раскрыл в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Баданин назвал Россию единственным объектом своего большого интереса и экспертизы. Он признался, что испытывает счастье, когда жители США хотят узнать от него что-то новое о стране. «Если они хотят узнать больше, значит, они интересуются, волнуются за нее. Поэтому мне это важно. И, кстати говоря, в Калифорнии таких людей очень много», — отметил журналист.

Ранее журналист Александр Мурашев раскрыл отношение американцев к России. Его собеседник по имени Крис заявил, что его поражает то, как хорошо в стране построены дома.

До этого блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал отличие россиян от американцев. По его словам, в странах по-разному относятся к работе спецслужб.

