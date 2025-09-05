Россия
00:05, 5 сентября 2025Россия

5 сентября: какой праздник отмечают в России и мире

Эдуард Юсупов

Фото: jcomp / Freepik

5 сентября в мире отмечают День благотворительности и День опозданий. В этот день православные верующие вспоминают святого Луппа Солунского и священномученика Иринея, а в народе отмечают день Лупа Брусничника. «Лента.ру» рассказывает о праздниках и традициях, связанных с 5 сентября.

Праздники в мире

Международный день благотворительности

5 сентября 1997 года ушла из жизни мать Тереза — монахиня, благотворительница и лауреат Нобелевской премии мира. В 2016 году католическая церковь причислила ее к лику святых, и 5 сентября католики отмечают день памяти матери Терезы, а весь мир — День благотворительности. Праздник был учрежден по инициативе ООН чуть ранее — в 2012 году.

Его главная цель — привлечь внимание к работе волонтеров и благотворительных фондов. Кстати, в России каждый десятый россиянин регулярно совершает денежные пожертвования, согласно исследованию за 2021 год.

Оранжевый день

В арт-терапии считается, что желто-рыжие оттенки не только улучшают эмоциональное состояние, но и положительно влияют на общее физическое самочувствие. Так что Оранжевый день 5 сентября — отличный повод поднять себе настроение, устроив вечер рисования в кругу семьи или примерив яркие оттенки в одежде. Тем более что с наступлением осени сочных красок скоро будет не хватать.

Фото: Evie Martinez / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 5 сентября

  • Всемирный день пирожков самоса;
  • Всемирный день травм спинного мозга;
  • День опозданий.

Праздники в разных странах

День тропических лесов Амазонии в Бразилии

Тропические леса в долине реки Амазонки — самый крупный лесной массив на Земле, который также называют легкими планеты. Праздник призван привлечь внимание к экологическим проблемам региона, в частности, к уничтожению деревьев.

Дело в том, что из-за активной вырубки и участившихся пожаров, природные насаждения сейчас выделяют больше углекислого газа, чем поглощают, так что леса Амазонии начали представлять опасность для экологии.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 5 сентября

Какой церковный праздник 5 сентября

День памяти святого Луппа Солунского

Фото: Public domain / Wikipedia

Лупп Солунский — православный мученик, который жил на стыке III и IV веков на территории современных Салоников в Греции.

Он был преданным слугой святого Дмитрия Солунского. Согласно преданию, присутствуя при кончине своего господина, Лупп омочил его кровью свою одежду и взял себе перстень святого. Этой одеждой и перстнем, призывая имя Дмитрия Солунского, Лупп творил чудеса. В частности, он смог разбить языческих идолов и остаться невредимым, несмотря на преследования язычников. Позже Лупп добровольно передал себя в руки мучителей и по приказу императора Максимилиана был усечен мечом.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 сентября

  • Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы;
  • День памяти священномученика Иринея;
  • День памяти святителя Каллиника I.

Приметы на 5 сентября

5 сентября на Руси отмечали день Лупа Брусничника. В этот праздник было принято собирать в лесу бруснику, убирать лен и заниматься привычными бытовыми делами.

  • 5 сентября — хороший день для свадьбы или просто признания в чувствах.
  • В этот день не принято одалживать деньги — иначе можно отдать и свою удачу.
  • Если 5 сентября в небе виден журавлиный клин — зима придет рано.
  • Если в этот день к вечеру опустился туман, погода в ближайшее время будет хорошей.

Кто родился 5 сентября

Фредди Меркьюри (1946 — 1991)

Фото: Marco Arndt / AP

Британский рок-певец, автор песен и вокалист легендарной группы Queen, исполнивший главные хиты коллектива — Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Don’t Stop Me Now и другие.

В 2023 году журнал Rolling Stone включил Меркьюри в список 200 величайших певцов всех времен — солист Queen занял 14 место в рейтинге. В 2018 году вышел фильм «Богемская рапсодия» о жизни легендарного музыканта — роль Фредди Меркьюри принесла актеру Рами Малеку «Оскар».

Юлия Пересильд (41 год)

Российская актриса, а также пятая женщина в истории СССР и России, которая побывала в космосе. В 2021 году Пересильд провела 12 дней на Международной космической станции (МКС), где вместе с режиссером Климом Шипенко снимала эпизоды для фильма «Вызов».

Юлия Пересильд снималась в таких проектах, как «Петровы в гриппе», «Бременские музыканты», «Битва за Севастополь» и «Медиатор».

Кто еще родился 5 сентября

