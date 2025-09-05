Россия
Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России заняла Марково в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Армия России заняла еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны.

Речь идет о селе Марково в Краматорском районе, уточнили в военном ведомстве. Контроль над ним установили военнослужащие «Южной» группировки российских войск в зоне спецоперации.

Занятие Марково стало возможным благодаря активным и решительным действиям личного состава группировки, отмечается в сообщении Минобороны.

Российские войска продолжают наступление широким фронтом в зоне проведения спецоперации. Помимо республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей соединения Вооруженных сил России выходят на новые рубежи в других регионах. В частности, 4 сентября Минобороны сообщило об установлении контроля над Новоселовкой в Днепропетровской области.

