Бельгия решила не передавать замороженные активы России в помощь Украине

Глава МИД Прево: Бельгия не будет передавать замороженные активы России Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonas Roosens / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бельгия не будет передавать доходы с замороженных российских активов и передавать эти средства на помощь Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, передает Euronews.

По его словам, конфискация российских активов из бельгийских банков поставит под угрозу репутацию Бельгии как центра финансовых услуг. Прево подчеркнул, что такое решение стало бы очень плохим сигналом для других стран. «У некоторых из них также есть активы, суверенные активы в Брюсселе или в других местах Европы», — сказал он.

Ранее глава бельгийского МИД отметил, что такое развитие событий чревато подрывом доверия к евро. Прево предупредил, что финансовым рынкам ЕС тогда не избежать «ужасающего системного шока».

