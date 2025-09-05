Европу предупредили об ужасающем системном шоке

Глава МИД Бельгии Прево: Конфискация активов РФ вызовет ужасающий системный шок

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предупредил о последствиях, которыми чревата конфискация суверенных активов России, замороженных властями Европейского союза (ЕС) после начала конфликта на Украине. Руководителя главного внешнеполитического ведомства этой европейской страны процитировал ТАСС.

Как полагает Прево, такое развитие событий чревато подрывом доверия к евро. Глава бельгийского Министерства иностранных дел (МИД) предупредил, что финансовым рынкам ЕС тогда не избежать «ужасающего системного шока».

За последние несколько недель сразу несколько европейских политиков высказали сомнения в том, что российские активы можно и нужно конфисковать. Так, итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни сказал, что организация такого изъятия будет очень непростой, так как отсутствует юридическая база. В свою очередь, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что если его страна конфискует замороженные активы России, то другие страны начнут выводить свои деньги из Евросоюза. Его опасения разделил и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Исполнительный директор депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что покушение на российские активы чревато риском ответных действий со стороны Москвы, а также подрывом ключевого положения центрального депозитария ценных бумаг в финансовой системе.