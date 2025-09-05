Силовые структуры
Битва двух мужчин в московском метро попала на видео

В московском метро мужчина напал на пассажира с розами
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве мужчина напал на пассажира в вагоне поезда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении МВД России по столице, предоставив видео битвы.

На кадрах пассажир метро в светлой куртке с розами стоит около дверей. Сзади к нему подходит мужчина в синей футболке и хватает за шею. Далее начинается драка, во время которой нападавший бьет мужчину по руке ножом. Очевидцы пытаются их разнять.

Инцидент произошел между станцией «Ленинский проспект» и «Шаболовская». Полицейские уже задержали нападавшего. Им оказался 37-летний ранее судимый москвич. Возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Кемерово полиция задержала 54-летнего мужчину, напавшего с мачете на студента.

