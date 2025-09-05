Боец СВО предпенсионного возраста совершил подвиг в бою и пропал на 400 дней

Участник СВО вызывал огонь на себя и пропал без вести на 400 дней

Боец спецоперации (СВО) предпенсионного возраста из Ярославля совершил подвиг в бою и пропал на 400 дней. Об этом сообщает издание Progorod76.

Мужчина ушел на СВО в предпенсионном возрасте. В зоне боевых действий он служил в должности оператора ПТУР. В апреле 2024 года во время штурма солдат получил тяжелое ранение. Решив спасти сослуживца, мужчина вызвал огонь на себя. Перед этим он успел попрощаться с однополчанами.

С тех пор о судьбе 57-летнего военнослужащего ничего не было известно, его признали пропавшим без вести. Уже в 2025 году выяснилось, что ему не удалось выжить. Бойца похоронили.

