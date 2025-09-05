Россия
15:59, 5 сентября 2025Россия

Боец СВО предпенсионного возраста совершил подвиг в бою и пропал на 400 дней

Участник СВО вызывал огонь на себя и пропал без вести на 400 дней
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Боец спецоперации (СВО) предпенсионного возраста из Ярославля совершил подвиг в бою и пропал на 400 дней. Об этом сообщает издание Progorod76.

Мужчина ушел на СВО в предпенсионном возрасте. В зоне боевых действий он служил в должности оператора ПТУР. В апреле 2024 года во время штурма солдат получил тяжелое ранение. Решив спасти сослуживца, мужчина вызвал огонь на себя. Перед этим он успел попрощаться с однополчанами.

С тех пор о судьбе 57-летнего военнослужащего ничего не было известно, его признали пропавшим без вести. Уже в 2025 году выяснилось, что ему не удалось выжить. Бойца похоронили.

Ранее сообщалось об участнике спецоперации, который две недели боролся за свою жизнь и полз к российским позициям, получив ранение в бою. По словам нашедших его бойцов, к этому времени некоторые полученные солдатом раны уже начали заживать.

    Все новости