Десятки авто оказались повреждены из-за удара тяжелыми дронами ВСУ по региону России

Анастасия Шейкина
В Брянской области из-за удара тяжелых дронов «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Белая Березка оказались повреждены десятки автомобилей. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате подлых ударов повреждено остекление и фасады в двух многоквартирных домах, 20 автомобилей. Главное, нет пострадавших», — сообщил губернатор.

По его информации, специальная комиссия по оценке ущерба обследует поврежденное имущество. Других данных об ударе ВСУ он не привел.

По данным Минобороны, за ночь над Брянской областью сбили 15 дронов. Всего в ночь на 5 сентября силы ПВО сбили 92 дрона над 12 регионами и двумя морями.

