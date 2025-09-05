Из жизни
16:13, 5 сентября 2025Из жизни

Дикий бык напал на 64-летнего мужчину и пробил ему грудь рогом

В Таиланде дикий бык напал на смотрителя ананасовой плантации
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: ferdyboy / Shutterstock / Fotodom

В провинции Прачуапкхирикхан на юге Таиланда дикий бык тяжело ранил мужчину, работавшего на ананасовой плантации. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Пострадавший — 64-летний смотритель плантации по имени Сомсак. Животное напало на него, когда он дежурил. Рог пробил ему грудь, всего рана оказалась длиной около 10 сантиметров, а также было повреждено легкое.

Местные жители сами повезли раненого на пикапе навстречу спасателям. Машина службы спасения встретила их в пути. Сомсака перенесли в их автомобиль и оказали ему первую помощь. Затем его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что во время корриды в Испании бык поднял матадора на рога и на глазах у зрителей проткнул ему зад. После инцидента пострадавшего на вертолете доставили в больницу, у него оказалась повреждена прямая кишка.

