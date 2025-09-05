Развеян популярный миф об энергетиках

Диетолог Лебедева: Эффект энергетиков обманчив

Эффект популярных среди офисных работников и геймеров энергетиков обманчив, заявила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. Об этом специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«В первые 30–60 минут действительно возникает прилив сил за счет выброса адреналина и дофамина. Однако затем наступает фаза истощения. Кофеин блокирует рецепторы, которые отвечают за чувство усталости. Через два-три часа накапливается усталость, падает концентрация, возможны тремор и раздражительность», — поделилась Лебедева.

При злоупотреблении — более двух банок подряд, по словам диетолога, мозг «перегружается», что приводит к заторможенности и ошибкам в работе.

«Чередуйте энергетики с водой. Не превышайте дозу — не более 200 миллиграммов кофеина за раз. Делайте перерывы в работе — даже 5 минут ходьбы восстановят кровоток лучше, чем новая доза стимулятора», — рекомендовала она.

Энергетики — это экстренная мера, а не замена здоровому сну и режиму. Частое употребление ведет к синдрому хронической усталости и снижению когнитивных функций. Бодрость ценой здоровья — плохая стратегия Анастасия Лебедева доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ

