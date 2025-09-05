Экс-начальник колонии ответил за смертельную травму российского заключенного

В Нижнем Новгороде экс-начальник колонии получил срок за гибель заключенного

В Нижнем Новгороде бывший начальник колонии получил два года условно за смертельную травму заключенного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Экс-начальника признали виновным в преступлении по части 2 статьи 143 («Нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека») УК РФ.

По версии следствия, в октябре 2024 года заключенный работал на производственном сельскохозяйственном участке колонии, когда на него упали фрагменты крыши и стены. Мужчина получил травмы, его госпитализировали, однако спасти не смогли.

Во время расследования выяснилось, что подсудимый, будучи начальником колонии, не организовал надзор за состоянием помещения и незаконно позволил находиться в нем людям.

