Раскрыто возможное местонахождение сбежавших российских заключенных

ФСИН: Сбежавшие из СИЗО Екатеринбурга заключенные могут прятаться на дачах

Сбежавшие из СИЗО Екатеринбурга двое заключенных могут прятаться на территории садоводческих товариществ в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по региону.

Дачников попросили обратиться в ведомство, если они увидят похожих на заключенных мужчин или обнаружат пропажу вещей или угон машины.

О побеге двух заключенных — 24-летнего Александра и 25-летнего Ивана — стало известно в понедельник, 1 сентября. Они внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Оба пытались сжечь военкомат. По предварительной информации, они смогли выйти из камеры, взломать чердак в шестом корпусе и уйти по крышам церкви, СИЗО и больницы.