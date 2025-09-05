Депутат Завальный: Политика Европы по российским углеводородам недальновидна

Политика Европы по российским углеводородам недальновидна, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Павел Завальный. Он также заметил, что от энергоносителей из России подрывает безопасность стран.

«Вопрос энергоресурсов из России для Европы — вопрос энергетической безопасности. Уже сейчас мы видим проблемы с заполняемостью хранилищ газа, и теперь европейцам придется гадать: холодная окажется зима или теплая», — сказал политик.

Кроме того, по его словам, отказ от российских углеводородов приведет к необходимости искать новых поставщиков уже по более высоким ценам, что может оказаться критичным для экономик западных государств.

«Уже сейчас наблюдается стагнация в Германии, в других странах. Так что такая политика просто недальновидно. Но пройдет время, и вся эта либеральная пена сойдет, придут более здравомыслящие люди, отношения начнут восстанавливаться. Но сейчас лидеры, которые придерживаются такой политики, просто работают против себя и своего народа», — заключил Завальный.

Ранее еврокомиссар Дэн Йоргенсен заявил, что власти Евросоюза получили предложение Еврокомиссии о полном запрете импорта российского газа и в настоящее время изучают подобную возможность. Введение подобного запрета помогло бы европейским странам свести на нет сохраняющуюся зависимость от импорта российских энергоресурсов.