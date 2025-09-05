Мир
19:56, 5 сентября 2025

Фицо обсудил с Зеленским атаки ВСУ и транзит газа

Премьер Словакии Фицо обсудил с Зеленским атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах в Ужгороде обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтяную инфраструктуру, а также остановку транзита газа через Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсудили вопрос атак на нефтяную инфраструктуру на территории России, и, конечно, мы обсуждали вопрос о том, что через Украину уже не течет российский газ в Словакию», — рассказал словацкий политик.

Фицо подчеркнул, что Словакия будет и дальше проводить независимую внешнюю политику. Кроме того, он выразил надежду на то, что украинский конфликт скоро завершится и отношения с Россией нормализуются.

