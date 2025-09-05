Экономика
19:07, 5 сентября 2025Экономика

Зеленский отказался пообещать Фицо остановить удары по «Дружбе»

Зеленский после встречи с Фицо не стал обещать прекращение ударов по нефти из РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Украина готова обеспечивать энергетическую стабильность Словакии и других партнеров, согласна иметь с ними совместные проекты, но главным принципом остается отказ от российских энергоресурсов. Об этом на пресс-конференции со словацким премьер-министром Робертом Фицо заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает Telegram-канал «РБК-Україна».

Он подчеркнул, что Украина продолжит отвечать на удары по собственным энергетическим объектам атаками на российскую инфраструктуру, а не «будет просто терпеть в темноте».

Заявление Зеленского касалось нескольких эпизодов атак на нефтепровод «Дружба» на территории России, после которых прокачку в Европу приходилось останавливать. Помимо Словакии, с перебоями столкнулась Венгрия. Обе страны попросили руководство Евросоюза повлиять на Киев, но ответа пока не последовало.

Ранее на этой неделе Фицо в Пекине встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда он заявлял, что намерен довести до украинского лидера выводы, сделанные по итогам этого разговора.

Последняя атака Украины на нефтепровод «Дружба» потребовала пятидневного ремонта. Прокачка нефти в Словакию остановилась 22 августа, а возобновилась 28-го. В период ремонта Зеленский пошутил, что существование «Дружбы» зависит от Венгрии, намекая на антиукраинскую позицию европейской страны, блокирующую многочисленные общеевропейские инициативы в поддержку Киева.

