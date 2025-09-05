Фицо сделал заявление о конфликте на Украине после встречи с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине, а также нормализацию отношений с Россией. Об этом сообщает словацкий телеканал ТА3.

«С президентом [России Владимиром] Путиным мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве. Да, в этом здесь у нас с Украиной могут быть разные позиции, но мы верим, что вскоре конфликт очень быстро закончится, и отношения с Россией будут нормализированы», — отметил словацкий премьер.

Фицо подчеркнул, что разные взгляды на некоторые вопросы не должны быть препятствием для практического сотрудничества между государствами.

Ранее Зеленский заявил, что проинформировал Фицо о своем недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и работе с «коалицией желающих». Он также сообщил, что обсудил с премьер-министром энергетическую независимость Европы.