Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:57, 5 сентября 2025Мир

Фицо сделал заявление о конфликте на Украине после встречи с Зеленским

Фицо после встречи с Зеленским заявил, что верит в скорое завершение конфликта
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине, а также нормализацию отношений с Россией. Об этом сообщает словацкий телеканал ТА3.

«С президентом [России Владимиром] Путиным мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве. Да, в этом здесь у нас с Украиной могут быть разные позиции, но мы верим, что вскоре конфликт очень быстро закончится, и отношения с Россией будут нормализированы», — отметил словацкий премьер.

Фицо подчеркнул, что разные взгляды на некоторые вопросы не должны быть препятствием для практического сотрудничества между государствами.

Ранее Зеленский заявил, что проинформировал Фицо о своем недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и работе с «коалицией желающих». Он также сообщил, что обсудил с премьер-министром энергетическую независимость Европы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер позвонил Трампу после высказываний о Киеве и Баку

    Фанаты угрожали новичку киевского «Динамо» из-за его любви к России

    Зеленский отказался пообещать Фицо остановить удары по «Дружбе»

    Женщина попыталась спасти собаку и упала с 18-метровой скалы

    Хайди Клум показала фигуру в прозрачном платье

    В США пассажирский самолет врезался в забор и парализовал работу аэропорта

    Россиянам предрекли скорое расширение одной программы льготной ипотеки

    Медведев перечислил усиливающие военную активность вблизи границ России страны

    Стало известно о планах Стармера сменить главу МИД Британии

    Фицо сделал заявление о конфликте на Украине после встречи с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости