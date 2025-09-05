Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:54, 5 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский обсудил с премьер-министром Словакии независимость Европы от РФ

Зеленский обсудил с Фицо энергетическую независимость Европы от РФ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lintao Zhang / Pool / AP

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.
 
Он проинформировал Фицо о своем недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, работе с лидерами «коалиции желающих» и архитектуре безопасности для Европы. По его словам, Фицо также рассказал о своих контактах в Китае. Зеленский добавил, что «у российской нефти, как и у российского газа, нет будущего», лидеры обсуждали энергетическую независимость Европы.
 
«Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Это очень весомо. Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и дальше вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны», — заключил Зеленский.

Ранее Зеленский анонсировал встречу лидеров Евросоюза и США для координирования санкций против РФ. Он также заявил, что присутствие иностранных войск на Украине будет обсуждаться в рамках гарантий безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанной с наркотиками актрисе Тарасовой избрали меру пресечения

    Российский военный избил бывшую тещу собачьей миской и отделался штрафом

    В посольстве России высказались о трагедии с соотечественником на фестивале Burning Man

    США введут санкции против одной категории стран

    Дружественный России лидер позвонил Трампу после высказываний о Киеве и Баку

    Названы ранние признаки алкоголизма

    Зеленский предложил Словакии одно действие

    Умер бывший футболист ЦСКА

    Сергей Соседов показал внешность после пересадки волос

    Российские подростки измучили и побрили налысо пенсионерку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости