Зеленский обсудил с премьер-министром Словакии независимость Европы от РФ

Зеленский обсудил с Фицо энергетическую независимость Европы от РФ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.



Он проинформировал Фицо о своем недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, работе с лидерами «коалиции желающих» и архитектуре безопасности для Европы. По его словам, Фицо также рассказал о своих контактах в Китае. Зеленский добавил, что «у российской нефти, как и у российского газа, нет будущего», лидеры обсуждали энергетическую независимость Европы.



«Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Это очень весомо. Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и дальше вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны», — заключил Зеленский.

Ранее Зеленский анонсировал встречу лидеров Евросоюза и США для координирования санкций против РФ. Он также заявил, что присутствие иностранных войск на Украине будет обсуждаться в рамках гарантий безопасности.

