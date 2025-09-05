Врач назвал доступный фрукт для женского здоровья

Врач Агапкин заявил, что яблоко защищает от рака молочной железы и матки

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал доступный фрукт, полезный для женского здоровья. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин посоветовал женщинам регулярно употреблять яблоки. «Клетчатка, которая содержится [в яблоках], снижает риск целого ряда онкологических заболеваний. Помимо очевидного рака кишечника, где клетчатка играет прямую роль, снижается риск возникновения рака молочной железы, рака матки», — рассказал врач.

Ранее Агапкин раскрыл еще одно полезное свойство яблок. Специалист заявил, что этот популярный фрукт защищает от образования тромбов.

Перед этим врач общей практики и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф, связанный с яблоками. Он высказался о связи гастрита и этого фрукта.