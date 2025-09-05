Хозяев ротвейлера привлекли к ответственности за укусы россиянки и ее ребенка

На Урале оштрафовали на 416 тысяч хозяев ротвейлера, напавшего на мать с сыном

Суд оштрафовал на 416 тысяч рублей хозяев ротвейлера, который набросился на мать с ребенком в Екатеринбурге в феврале этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Все произошло 26 февраля на Медногорской улице. Ротвейлер напал на мальчика, а когда его мать попыталась закрыть его собой, покусал и ее. Женщину направили в травмпункт.

Хозяев собаки признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. С них взыскали 16 тысяч рублей в счет расходов на лечение потерпевших, а также 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сотрудники правоохранительных органов из Мурманской области возбудили первое в России уголовное дело из-за последствий самовыгула собаки.