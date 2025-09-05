Экс-депутат Рады Царев: Размещение войск НАТО на Украине станет интервенцией

Предполагаемое размещение западного военного контингента на Украине не имеет ничего общего с обеспечением безопасности и станет новой интервенцией этой страны. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев, пишет РИА Новости.

Он назвал целью украинского президента Владимира Зеленского и Европы — продолжение военного конфликта. По мнению политика, размещение военных стран НАТО на территории Украины — это курс на войну. Царев отметил, что Западу не удалось настоять на прекращении огня как условии старта мирных переговоров.

«Теперь делают следующую попытку — войска стран НАТО на Украине. Но это будет новая интервенция Украины. Все это уже было в ее истории и кончится тем же», — подчеркнул он.

Ранее 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину.