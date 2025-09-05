Камера в лифте помогла спасти ребенка от отца-одиночки в российском регионе

В Петербурге задержали отца-одиночку за избиение 10-летнего сына в лифте

В Санкт-Петербурге задержали жителя за жестокое избиение десятилетнего сына в лифте. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, на камеру в лифте попало два случая, как мужчина в состоянии опьянения наносит удары ребенку. В это время мальчик просит отца остановиться и пытается закрываться руками от ударов. Предполагается, что насилие продолжалось и в квартире.

Как рассказали соседи семьи, мужчина регулярно пьет, не работает и один воспитывает детей. Старший уже сбежал из дома, не выдержав избиений. Его разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали мужчину, опубликовавшего на странице в соцсетях порно с девочкой.