Китай ответил на требование Трампа оказать на Пекин давление из-за России

МИД КНР выступил против попыток оказания на Китай экономического давления

Китай выступает против попыток оказания на него экономического давления. Так на требование президента США Дональда Трампа оказать на Пекин давление из-за поддержки России ответил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, сообщает РИА Новости.

«Мы выступаем решительно против произвольного упоминания Китая в этом контексте и категорически против любых попыток оказания на Китай так называемого экономического давления», — сказал дипломат.

По его словам, китайская сторона «последовательно придерживается справедливой и объективной позиции» по конфликту на Украине.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Трамп призвал европейцев оказать экономическое давление на Китай за якобы имеющую место финансовую поддержку им участия РФ в военных действиях. Кроме того, он подчеркнул, что Европа должна прекратить закупки нефти российского происхождения. Такое требование Трампа, по данным агентства, прозвучало на его онлайн-встрече с представителями так называемой «коалиции желающих».