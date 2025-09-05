Россия
16:27, 5 сентября 2025

В России отреагировали на планы США по созданию буферной зоны на Украине

Депутат Чепа: Контролировать мирное соглашение должны независимые страны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Если будет выработан мирный договор, ход развития процесса прекращения огня, безусловно, нужно будет контролировать, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он также отреагировал на планы США по созданию буферной зоны на Украине.

Ранее о намерениях Америки сообщил со ссылкой на источники телеканал NBC News. По данным журналистов, Штаты могут возглавить наблюдение за обсуждаемой буферной зоной на территории Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией, а охранять ее будут войска третьих стран, не входящих в НАТО.

Контроль за выполнением будущего мирного соглашения необходим, так как могут быть попытки его нарушить, как это было с договоров о ненанесении ударов по энергетическим объектам, сообщил депутат.

«Какие-то должны быть структуры или силы независимые, которые будут контролировать этот процесс. Конечно, такое должно быть. Кто это будет, как это будет — вопрос договоренностей. Конечно, в этом не должны участвовать такие страны, как Великобритания или Франция, которые не только принимают самое активное участие в этом конфликте, но они же и его развязывали, потому что это будет односторонняя оценка», — поделился Чепа.

Об условиях контроля за исполнением мирного соглашения можно будет говорить тогда, когда он будет выработан, заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Политик отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.

