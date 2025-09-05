Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:04, 5 сентября 2025Мир

Раскрыты планы США по созданию буферной зоны на Украине

NBC: США могут взять на себя мониторинг буферной зоны на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Соединенные Штаты могут возглавить наблюдение за обсуждаемой буферной зоной на территории Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с планами американских и европейских военных.

«США взяли бы на себя ведущую роль в наблюдении за буферной зоной, используя беспилотники и спутники, а также другие разведывательные средства, но при этом координировали бы свои действия с другими странами, которые также осуществляли бы мониторинг», — сказано в сообщении.

При этом США не планируют размещать свои войска на территории Украины. По данным телеканала, охранять буферную зону будут войска третьих стран, при этом не входящих в НАТО. Среди возможных вариантов рассматриваются, в частности, Саудовская Аравия и Бангладеш.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Французский лидер отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Сомнолог назвала четыре ошибки во время дневного сна

    Китайская компания представила шагающий по лестницам пылесос

    В России составят список верфей для распродажи

    Бывший футболист сборной России дал совет Сафонову

    В России захотели увольнять за флирт с коллегами

    Известную актрису из «Интернов» задержали с наркотиками в Москве

    Россиянка избила собаку палкой на глазах у прохожих

    В российском регионе нашли очень редкое краснокнижное растение

    Российские войска уничтожили отель с британскими инструкторами под Одессой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости