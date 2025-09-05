Россия
14:54, 5 сентября 2025

Крупный пожар возле «Москва-Сити» попал на видео

Крупный пожар произошел возле ТЦ «Афимолл Сити» в Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Крупный пожар произошел возле торгового центра (ТЦ) «Афимолл Сити» в Москве. Кадры с места происшествия у «Москва-Сити» попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На представленных кадрах видно, как в воздух поднимаются клубы густого дыма. Как пишут «Осторожно, новости», возгорание случилось на стройке неподалеку от Москва-Сити.

По данным издания Baza, площадь пожара небольшая. Telegram-канал Shot выяснил, что загорелись павильоны с цветами.

Информации о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что сетевой ресторан загорелся в центре Москвы в Басманном районе. Людей из здания успели эвакуировать.

