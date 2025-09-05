Культура
00:16, 5 сентября 2025

Культового европейского режиссера заметили в Санкт-Петербурге

Известный франко-аргентинский режиссер Гаспар Ноэ приехал в Санкт-Петербург
Андрей Шеньшаков

Фото: Unsplash

Франко-аргентинский режиссер Гаспар Ноэ, известный своими эпатажными картинами, посетил Россию. Видео с ним рядом с одним из петербургских кафе опубликовал Telegram-канал Super.

На кадрах видно, как постановщик стоит на улице, разговаривая с девушкой. Автор видео здоровается с Ноэ по-французски, на что он отвечает. О целях прибытия в страну автора фильмов «Необратимость», «Экстаз» и «Любовь» на момент написания материала ничего не сообщается.

Год назад Ноэ уже посещал Россию, где провел несколько закрытых лекций и встреч, на которых обсуждалась индустрия кино.

Ранее Ноэ рассказал, что давно мечтал посетить Россию. Он заявил, что чувствует связь с русским кинематографом.

