Лавров призвал Японию к ответственности за Вторую мировую войну

Лавров: Россия призывает Японию признать ответственность за Вторую мировую войну

Россия настойчиво призывает Японию в полном объеме признать итоги Второй мировой войны и свою ответственность за развязывание конфликта. Об этом сообщается в заявлении главы российского МИД Сергея Лаврова, которое опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Настойчиво призываем Японию в полном объеме признать международно-правовые последствия Победы союзных государств и ответственность за развязывание мирового конфликта», — подчеркнул дипломат.

По словам Лаврова, День победы над Японией снова появился в календаре российских государственных праздников «в знак возрождения традиций и поддержания исторической памяти» о событиях тех лет. Министр отметил, что «необходимо помнить уроки величайшей трагедии всего человечества», чтобы не допустить повторения истории.

Ранее профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков в интервью «Ленте.ру» предположил, что США могут в ближайшие 15 лет сформировать азиатский аналог НАТО с участием Японии и Южной Кореи. Он подчеркнул, что такой альянс будет частично направлен против России и будет нести стратегическую угрозу.