Экономика
13:51, 5 сентября 2025Экономика

Лукашенко поручил создать прозрачные правила игры в сфере криптовалют

Дмитрий Воронин

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

В Белоруссии необходимо создать понятные, прозрачные правила игры и механизмы контроля работы с криптовалютами, заявил президент страны Александр Лукашенко. Его цитирует БелТА.

На совещании по вопросам развития сферы цифровых знаков он отметил, что еще в 2023 году дал поручения по обеспечению ее комплексного регулирования, но до сих пор не получил «согласованных документов».

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии важно не упустить тренды и не потерять технологическое лидерство. Отмечается, что результаты внеплановой проверки операторов криптоплатформ свидетельствуют о необходимости более тонких настроек такой деятельности. «Денежные средства белорусских инвесторов, выведенные за границу, в половине случае не возвращаются. Так дело не пойдет», — цитирует агентство главу государства.

На фоне всего этого Лукашенко поручил наметить ключевые, принципиальные моменты в новом правовом регулировании, которое позволит добросовестным субъектам хозяйствования, включая иностранных инвесторов, «дальше спокойно работать» в «цифровой гавани» страны.

В конце 2017 года Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», разрешивший в Белоруссии все криптовалюты и операции с ними, а также майнинг. В 2023-м сообщалось, что в стране обсуждают планы по запрету обмена криптовалюты между физическими лицами.

    Все новости