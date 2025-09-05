Малышева развеяла связанный с сексом популярный миф

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяла популярный миф, связанный с сексом. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева спросила у гостя программы, какое средство контрацепции является самым действенным. Собеседник заявил, что, по его мнению, от нежелательной беременности эффективнее всего защищают презервативы.

«Нет, ты не прав», — возразила ему врач. По ее словам, лучшим средством контрацепции являются гормональные препараты. Малышева объяснила, что при использовании презервативов нежелательная беременность может наступить у 12-20 женщин из 100. В случае применения гормональных контрацептивов только одна женщина из 100 может забеременеть.

Ранее Малышева предупредила о связи незащищенного секса и рака. Врач рассказала, что при незащищенном оральном сексе есть риск заразиться вирусом, который провоцирует развитие онкологического заболевания.