Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:42, 5 сентября 2025Ценности

Майли Сайрус опубликовала фото в бикини

Певица Майли Сайрус опубликовала фото в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @malibucyrus

Американская певица и актриса Майли Сайрус опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в бикини темного оттенка, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера. При этом звезда продемонстрировала фигуру с кубиками пресса.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Звезда запечатлена в солнцезащитных очках на большом ковре черно-золотистого оттенка на фоне водоема и гор.

В августе Майли Сайрус снялась голой в рекламе Maison Margiela. Знаменитость позировала обнаженной боком к фотографу, держа в руках сумку люксовой марки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Месси допустил отказ от участия в чемпионате мира-2026

    Путин раскрыл договоренность с Трампом

    Майли Сайрус опубликовала фото в бикини

    Путин назвал позицию Россию по интеграции Киева в НАТО и в ЕС

    В России оценили объемы собранного зерна

    Для россиянина выезд на охоту закончился потерей брата и уголовным делом

    Путин назвал торговый протекционизм национальной скорлупой

    Появились фото не выжившей в Киргизии первой в СССР команды альпинисток

    В России создали ППЗРК для защиты вертолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости