Певица Майли Сайрус опубликовала фото в бикини

Американская певица и актриса Майли Сайрус опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в бикини темного оттенка, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера. При этом звезда продемонстрировала фигуру с кубиками пресса.

Звезда запечатлена в солнцезащитных очках на большом ковре черно-золотистого оттенка на фоне водоема и гор.

В августе Майли Сайрус снялась голой в рекламе Maison Margiela. Знаменитость позировала обнаженной боком к фотографу, держа в руках сумку люксовой марки.