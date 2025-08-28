Майли Сайрус снялась голой в рекламе Maison Margiela

Певица Майли Сайрус снялась в откровенной рекламе бренда Maison Margiela

Американская певица и актриса Майли Сайрус снялась в откровенной рекламе осенней коллекции бренда Maison Margiela. Снимки публикует WWD.

Знаменитость позировала обнаженной боком к фотографу, держа в руках сумку люксовой марки. При этом тело исполнительницы покрывала белая краска. В то же время на другом кадре Сайрус была запечатлена в куртке на голое тело.

Ранее в августе Майли Сайрус также обнажилась на съемках для журнала Perfect Magazine. 32-летняя исполнительница предстала на черно-белом снимке полностью обнаженной. Она позировала вполоборота к камере, прикрыв рукой грудь и распустив волосы.