Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:52, 5 сентября 2025Мир

Мерц рассказал о подготовке к «шоу» Трампа

Мерц заявил, что ожидал шоу Трампа и тщательно готовился к своему визиту в США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ожидал увидеть «шоу» президента США Дональда Трампа, поэтому тщательно готовился к своему визиту в Белый дом, который состоялся 5 июня. Об этом политик рассказал в интервью YouTube-каналу своей партии «Христианско-демократический союз».

«В начале июня я впервые посетил президента Трампа в Вашингтоне. Я очень тщательно готовился к этой встрече, например, смотрел видео с теми, кто был в Белом доме до меня (...). Как правильно сидеть? И как с ним разговаривать? (...) Я заранее сказал себе, что это будет его [Трампа] "шоу" и он должен его получить. А ты там сидишь, скорее, не хочу сказать статист, поскольку это было бы неверно, но как гость», — признался канцлер.

По словам Мерца, он сначала сидел глубоко в кресле, слушая, как американский лидер отвечает на вопросы СМИ, а потом «сам говорил пару минут».

16 августа Мерц заявил, что дал президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько советов по общению с Трампом, чтобы избежать нового скандала в Белом доме.

Также стало известно, что другие европейские лидеры инструктировали Зеленского, как правильно вести себя в Белом доме. В частности, особую роль сыграл премьер-министр Великобритании Кир Стармер, порекомендовавший благодарить Трампа за оружие и дипломатию, а также надеть пиджак.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан мог вернуть Украине истребители, которые 20 лет назад сам купил у Киева. Что об этом известно?

    В России жестко отреагировали на угрозы Польши в адрес Белоруссии

    Туск усомнился в единстве США и Европы по Украине

    В допустимости снижения ключевой ставки в России усомнились

    На боевом ледоколе ВМФ России подняли флаг

    Освобождавший Мариуполь Герой России рассказал о лишившем его ноги ранении

    Венгрия назвала главную причину покупок российской нефти

    Мерц рассказал о подготовке к «шоу» Трампа

    Ксения Собчак оценила внешность Кейт Миддлтон с новым цветом волос

    Российская актриса сделала заявление в суде по поводу наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости