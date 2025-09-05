Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
Сегодня
21:45 (Мск)
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 1-й тур
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 1-й тур
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Эстония
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 5-й тур
Новак Джокович
Сегодня
22:00 (Мск)
Карлос Алькарас
US Open (м)
Янник Синнер
Завтра
02:00 (Мск)
Феликс Оже-Альяссим
US Open (м)
09:51, 5 сентября 2025Спорт

Месси допустил отказ от участия в чемпионате мира-2026

Лионель Месси допустил отказ от участия в чемпионате мира-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси допустил отказ от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает ESPN.

По словам 38-летнего игрока, он будет ориентироваться на свое самочувствие. «Если мне будет тяжело, я предпочту не играть. Девять месяцев — это много. Мы завершаем сезон в конце года, и после предсезонки я посмотрю, как я себя буду чувствовать», — заявил футболист.

Ранее Месси установил рекорд, быстрее всех в истории забив 875 голов в карьере. Ему потребовалось на это 1116 матчей.

Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. В составе команды он принял участие в пяти чемпионатах мира. В 2014-м аргентинцы завоевали на мундиале серебро, а в 2022-м стали победителями турнира.

    Все новости