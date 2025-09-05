Из жизни
Миллионер решил завести ребенка в 79 лет и попытался найти жену в приложении для знакомств

79-летний британский аристократ 10 лет искал девушку для продолжения рода
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @sirbenjaminslade

79-летний британский миллионер, баронет Бенджамин Слейд, десять лет искал молодую женщину, которая родила бы ему наследника. Об этом сообщает издание Daily Express.

В 2017 году Слейд расстался с гражданской женой, которая, несмотря на 21-летнюю разницу в возрасте, казалась ему слишком старой. В том же году он дал объявление о поисках «хорошей производительницы», готовой родить ему ребенка. От кандидаток требовались лицензия на владение дробовиком, водительские права и фамильный герб. К конкурсу не допускались жительницы Шотландии, коммунистки, лесбиянки и женщины из стран с названием на букву «и».

В тот раз желающих почему-то не нашлось, но Слейд не сдавался. В 2020 году он с помощью своих сотрудников зарегистрировался в приложении для знакомств и попытался найти женщину там. При создании анкеты аристократ соврал, что ему только 56 лет, и запретил предлагать ему женщин старше 40 лет. «Нужна новая машина — берешь новую, а не старую развалюху», — объяснил он.

Про его поиски сняли телепрограмму под названием «Любовь миллионера с разницей в возрасте», которую показывали на пятом канале британского телевидения. В передаче есть сцена, в которой он скептически листает фотографии женщин и отпускает комментарии вроде: «О нет, выглядит отталкивающе». Или: «О нет, мне это не нравится».

Приложение для знакомств не помогло, поэтому Слейд нашел женщину через элитное агентство, помогающее заводить детей без романтических отношений. Желание родить баронету наследника изъявила поэтесса Сахара Сандей Спейн, которая была младше него на 46 лет. Ребенка зачали при помощи процедуры ЭКО.

Слейда ждала новая неудача: родился не мальчик, как он хотел, а девочка. Он отменил две свадебные церемонии, которые пыталась организовать поэтесса, и ни разу не встретился с дочерью. Сейчас девочка живет во Франции в семейном замке матери.

Теперь Слейд больше не надеется, что ему удастся передать поместье сыну, и ведет переговоры о продаже фамильного гнезда компании, которая управляет сетью роскошных отелей.

