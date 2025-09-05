Интернет и СМИ
17:22, 5 сентября 2025Интернет и СМИ

Минюст обновил реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов ресурсы «Компромат 1» и Om TV
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Министерство юстиции России (Минюст) включило в реестр иноагентов интернет-ресурс «Компромат 1» и проект Om TV. Обновленный перечень доступен на сайте ведомства.

Как заявили в министерстве, указанные ресурсы распространяли недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти России. Кроме того, указано в сообщении, эти проекты выступали против спецоперации на Украине и распространяли материалы иноагентов.

В перечень иностранных агентов также были добавлены экономист Олег Ицхоки, блогер Владимир Смолин, активистка Анна Степанова и богослов Сергей Говорун.

