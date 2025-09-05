Москвичам назвали срок окончания бабьего лета

Синоптик Шувалов: Бабье лето в Москве продлится до 20 сентября

Бабье лето продержится в Москве почти весь сентябрь. Об этом жителям столицы рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает НСН.

Бабье лето начнется в грядущие выходные, 6 и 7 августа. По словам специалиста, до 20 сентября в столице будет наблюдаться сухая и умеренно теплая погода, местами воздух может прогреться до плюс 23 градусов.

Шувалов отметил, что сейчас на погоду значительно влияет антициклон, который будет медленно двигаться с североевропейской территории страны на юг Урала. «Но этот процесс занимает порядка полутора-двух недель. Поэтому все время нас ждет высокое давление, погода без осадков и высокая температура», — заключил он.

Ранее сообщалось, что на европейскую территорию России пришли заморозки и «радиационные» туманы.