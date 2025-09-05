Москвичам назвали время продления аномального тепла

Синоптик Позднякова: Теплая погода может продержаться в Москве больше недели

В ближайшее время температура воздуха в Москве будет держаться ощутимо выше климатической нормы, рассказала в беседе с RT главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На предстоящие выходные, 6 и 7 сентября, погоду определит гребень антициклона. Это значит, что атмосферное давление будет повышенным, ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура в столице окажется в пределах плюс 22-24 градусов Цельсия. По области не исключено повышение до плюс 25 градусов. Таким образом, среднесуточная температура на четыре градуса превысит климатическую норму.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, температура все также будет превышать норму. Такая погода, скорее всего, продержится до конца недели, отметила синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в столичном регионе до второй декады сентября не предвидится осадков, из-за чего будет введен высокий уровень пожарной опасности. По его словам, об этом стоит помнить жителям Москвы и области, которые собираются в лес за грибами.

