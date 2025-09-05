Наука и техника
20:51, 5 сентября 2025

Украинские беспилотники назвали потенциальной угрозой для Китая

Naval News: Совместный выпуск дронов Украиной и Филиппинами — вызов для Китая
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Reuters

Украина рассматривает возможность производства морских беспилотников совместно с Филиппинами. Об этом сообщает издание Naval News.

Ранее посол Украины в Республике Филиппины Юлия Федив заявила, что обе страны работают над подписанием меморандума о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству к октябрю. «Вы — наш надежный партнер в регионе. Поэтому мы готовы поделиться с вами всем, что у нас есть», — заявила Федив на форуме, организованном торговой палатой островного государства.

Аналитик Naval News Х. И. Саттон назвал украинские беспилотники потенциальной угрозой для Китая. По его словам, совместная деятельность Украины и Филиппин по производству морских беспилотников станет вызовом для КНР, которая проявляет активность в Западно-Филиппинском море. Также эксперт заметил, что Филиппины могут извлечь уроки из украинского опыта, когда Киев с помощью морских дронов пытался компенсировать ограниченность военной мощи.

«В целом, несмотря на недавние приобретения нескольких боевых кораблей, Филиппины будут уступать КНР по численности и вооружению», — подытожил Саттон.

В конце августа военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предсказал массовое распространение российских быстроходных безэкипажных катеров (БЭК). «Думаю, распространяться российские БЭКи будут не только на Черном море, но и на всех наших флотах», — заключил эксперт.

