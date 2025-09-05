Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 5 сентября 2025Наука и техника

Найден новый эффективный способ борьбы с ожирением

Nat Commun: Повышение уровня нейритина-1 увеличивает энергозатраты
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Института биомедицинских исследований Барселоны обнаружили, что активация бурого жира может стать новым подходом к лечению ожирения. Работа опубликована в Nature Communications.

Ключевую роль в этом процессе играет белок нейритин-1, ранее известный в основном благодаря своей функции в нервной системе. Оказалось, что он также вырабатывается в бурой жировой ткани, где стимулирует митохондрии, усиливает термогенез и запускает гены, отвечающие за сжигание энергии.

Материалы по теме:
Диета «любимая»: разрешенные продукты, примеры блюд, меню, польза и вред
Диета «любимая»:разрешенные продукты, примеры блюд, меню, польза и вред
15 июля 2025
Таблица индекса массы тела (ИМТ). Как рассчитать по формуле ИМТ для взрослых и детей?
Таблица индекса массы тела (ИМТ).Как рассчитать по формуле ИМТ для взрослых и детей?
27 июня 2025

В эксперименте на животных повышение уровня нейритина-1 привело к увеличению энергозатрат без уменьшения аппетита. В результате животные меньше набирали вес, лучше усваивали инсулин и имели более здоровую печень, даже оставаясь на калорийной диете.

Ученые отмечают, что в отличие от препаратов вроде Ozempic или тирзепатида, которые действуют за счет подавления аппетита, новый механизм основан на ускорении обмена веществ. Первые генетические данные у людей также показывают связь нейритина-1 с предрасположенностью к ожирению, что делает открытие перспективным для будущих терапий.

Ранее ученые нашли новый способ профилактики ожирения с помощью бурых водорослей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские правительства были ошеломлены». США планируют отказаться от финансирования обороны стран, граничащих с Россией

    В Кремле высказались о роли Европы в украинском конфликте

    В российском регионе отразили атаку беспилотников

    Песков рассказал об отношении Путина к Трампу

    В Кремле назвали непростыми разговоры Путина и Трампа

    Химик развеяла популярные мифы о вреде для здоровья от одноразовой посуды

    Найден новый эффективный способ борьбы с ожирением

    Песков выступил против обеспечений гарантий безопасности Украине Западом

    Песков оценил процесс нормализации отношений России и США

    Песков заявил о готовности Путина к трехсторонним переговорам по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости