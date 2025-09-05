Экономика
15:15, 5 сентября 2025Экономика

Назван наиболее перспективный способ расчетов в Китае

Костин: QR-коды могут быть более перспективным способом оплаты для россиян в КНР
Дмитрий Воронин

Фото: TINGSHU WANG / Reuters

QR-коды могут быть более перспективным способом расчетов для россиян в Китае, чем банковские карты. Об этом высказался глава ВТБ Андрей Костин, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, «QR-код, именно исходя из специфики китайской, может быть, более проходной вариант, чем карта "Мир", тем более карта "Мир" попала под санкции». Костин отметил, что в КНР «в основном везде QR-коды», к тому же использовать их удобнее именно с точки зрения обхода санкционных рисков, поскольку они в отличие от карт не эмитируются банками.

«Я знаю, что наш председатель Центрального банка буквально два дня назад встречался с председателем Центрального банка Китая… Тема, конечно, обсуждается, тема понятная», — подчеркнул топ-менеджер.

Ранее стало известно, что Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для туристов из России. Приехать в страну с действующим загранпаспортом можно будет на срок до 30 дней. Президент РФ Владимир Путин назвал соответствующее решение Пекина неожиданным знаком дружбы.

