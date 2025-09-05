Наука и техника
Назван неожиданный маркер риска ранней смерти

Commun Med: Поздний завтрак у пожилых связан с депрессией и проблемами со сном
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и их коллеги выяснили: время приема пищи в пожилом возрасте может многое сказать о здоровье и продолжительности жизни. Результаты исследования опубликованы в Communications Medicine.

В работе участвовали почти три тысячи жителей Великобритании в возрасте от 42 до 94 лет. За ними наблюдали более 20 лет. С возрастом люди начинали завтракать и ужинать позже, а общее время, когда они ели в течение дня, сокращалось.

Особенно важным оказался завтрак. Те, кто регулярно завтракал поздно, чаще страдали от усталости, депрессии, проблем со сном и зубами. Кроме того, у них оказался выше риск преждевременной смерти.

Ученые считают, что изменения в привычках питания могут быть не только следствием болезней, но и их ранним сигналом. Поэтому отслеживание времени завтрака и ужина может стать простым способом понять, в порядке ли здоровье пожилого человека.

В начале сентября стало известно, что привычка пропускать завтрак или ужинать слишком поздно может быть связана с повышенным риском остеопороза и переломов.

