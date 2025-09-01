Определен неожиданный вред постоянного отказа от завтрака

JES: Отказ от завтрака увеличивает риск остеопороза и связанных с ним переломов

Привычка пропускать завтрак или ужинать поздно вечером может увеличить вероятность развития остеопороза и связанных с ним переломов. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Нара (Япония), проанализировав данные 927 тысяч взрослых. Результаты работы опубликованы в Journal of the Endocrine Society.

Остеопороз — хроническое заболевание, при котором кости становятся хрупкими и легко ломаются. Обычно факторами риска считают низкую физическую активность, курение и злоупотребление алкоголем. Однако новое исследование показывает: нарушение привычного режима питания тоже связано с ослаблением костной ткани.

Ученые обратили внимание на то, что пропуск завтрака и поздние ужины нередко сопровождались другими нездоровыми привычками — малоподвижным образом жизни, курением и недостатком сна. Все это вместе повышало вероятность переломов в области бедра, предплечья, позвоночника и плеча.

Авторы подчеркивают: для профилактики остеопороза важно не только употреблять продукты, богатые кальцием и другими полезными веществами, но и соблюдать здоровый режим дня и питания. Такой комплексный подход может помочь сохранить прочность костей и снизить риск их возрастных повреждений.

В начале июля исследователи уже предупреждали об опасности отказа от завтрака. Выяснилось, что у молодых людей, которые регулярно пропускают утренний прием пищи, чаще возникают симптомы депрессии и снижается способность к концентрации внимания.