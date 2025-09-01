Наука и техника
07:31, 1 сентября 2025Наука и техника

Определен неожиданный вред постоянного отказа от завтрака

JES: Отказ от завтрака увеличивает риск остеопороза и связанных с ним переломов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wayhome Studio / Shutterstock / Fotodom

Привычка пропускать завтрак или ужинать поздно вечером может увеличить вероятность развития остеопороза и связанных с ним переломов. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Нара (Япония), проанализировав данные 927 тысяч взрослых. Результаты работы опубликованы в Journal of the Endocrine Society.

Остеопороз — хроническое заболевание, при котором кости становятся хрупкими и легко ломаются. Обычно факторами риска считают низкую физическую активность, курение и злоупотребление алкоголем. Однако новое исследование показывает: нарушение привычного режима питания тоже связано с ослаблением костной ткани.

Материалы по теме:
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
Когда чистить зубы: до или после завтрака? Врач поставила точку в спорах
Когда чистить зубы: до или после завтрака?Врач поставила точку в спорах
28 июня 2025

Ученые обратили внимание на то, что пропуск завтрака и поздние ужины нередко сопровождались другими нездоровыми привычками — малоподвижным образом жизни, курением и недостатком сна. Все это вместе повышало вероятность переломов в области бедра, предплечья, позвоночника и плеча.

Авторы подчеркивают: для профилактики остеопороза важно не только употреблять продукты, богатые кальцием и другими полезными веществами, но и соблюдать здоровый режим дня и питания. Такой комплексный подход может помочь сохранить прочность костей и снизить риск их возрастных повреждений.

В начале июля исследователи уже предупреждали об опасности отказа от завтрака. Выяснилось, что у молодых людей, которые регулярно пропускают утренний прием пищи, чаще возникают симптомы депрессии и снижается способность к концентрации внимания.

