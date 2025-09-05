Названа имеющая право на субсидию для подведения газа категория россиян

Депутат ГД Гаврилов: Субсидию на подведение газа к дому имеют уязвимые группы

Субсидия для подведения газа к дому в основном рассчитана для уязвимых категорий россиян. Об этом RT напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По словам депутата, с 2023 года в России действует программа поддержки граждан, позволяющая компенсировать расходы на подведение газа к участку или покупку и установку газового оборудования. Минимальный размер субсидии составляет 100 тысяч рублей, однако в некоторых регионах сумма может достигать 200 тысяч. Выплаты предназначены для многодетных семей, инвалидов, ветеранов, семей участников боевых действий и граждан с низким уровнем дохода.

Конкретный перечень категорий, имеющих право на субсидию, определяется региональными властями, поэтому условия могут различаться в зависимости от места проживания. Для получения поддержки необходимо заключить договор на подключение дома к газовой сети и собрать пакет документов: паспорт, документы на дом и участок, подтверждение льготного статуса. Заявление подается в органы социальной защиты или через портал «Госуслуги». Средства чаще всего переводятся напрямую газораспределительной организации либо компенсируются после проведения всех работ.

Ранее председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания трижды за неделю обновила исторический максимум поставок газа из Единой системы газоснабжения — сети магистральных газопроводов на территории России. Таких результатов не наблюдалось за всю историю газовой отрасли России, заявил он. Миллер также напомнил о реализуемой компанией программе газификации России, к которой с 2021 года подключились 1,9 тысячи сел, деревень и городов.