15:08, 29 августа 2025

Миллер заявил о серии рекордов по поставкам газа россиянам

«Газпром» трижды за неделю обновил рекорд летних поставок газа в России
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Газпром» трижды за неделю обновил исторический максимум поставок газа из Единой системы газоснабжения — сети магистральных газопроводов на территории России. Об этом на совещании с руководителями дочерних обществ и организаций заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

Он подчеркнул, что таких результатов не наблюдалось за всю историю газовой отрасли России.

В среду, 27 августа, по словам Миллера, российским потребителям было поставлено 719,1 миллиона кубометров газа. До этого сообщалось, что на фоне холодной погоды на Северо-Западе и в центральных регионах страны 25 августа планка впервые поднялась до 707,9 миллиона кубометров газа.

Миллер также напомнил о реализуемой компанией программе газификации России, к которой с 2021 года подключились 1,9 тысячи сел, деревень и городов. «Цель, которую поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, — к 2030 году обеспечить 100-процентную технически возможную газификацию страны природным газом — будет абсолютно точно достигнута», — сказал он.

