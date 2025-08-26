«Газпром» установил исторический рекорд

Сезонное потребление газа в РФ установило 25 августа новый исторический рекорд

«Газпром» 25 августа установил новый рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения — сети магистральных газопроводов на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Прошлым летом сезонный исторический максимум потребления переписывался в РФ несколько раз, остановившись в итоге 23 августа на отметке 701,8 миллиона кубометров газа. Накануне же, на фоне холодной погоды на Северо-Западе и в центральных регионах России, планка поднялась до 707,9 миллиона кубометров.

Ранее иранский посол в РФ Казем Джалали Иран заявил, что в стране рассчитывают на начало поставок российского газа в ближайшее время. По его словам, почти все обсуждаемые с «Газпромом» вопросы уже решены и сторонам осталось только согласовать цену.

