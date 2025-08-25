Экономика
В Иране сделали заявление о поставках российского газа через Азербайджан

Посол Ирана: Надеемся, что поставки газа из России начнутся в ближайшее время
Дмитрий Воронин

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Иран надеется, что поставки российского газа через Азербайджан удастся начать в ближайшее время. Сделанное послом страны в РФ Каземом Джалали заявление цитирует ТАСС.

По его словам, почти все обсуждаемые с «Газпромом» вопросы уже решены, осталось договориться о цене. Когда это удастся сделать, «все будет запущено», объяснил дипломат.

В апреле о том, что стороны согласовывают стоимость поставок в объемах до 1,8 миллиарда кубометров в год, рассказал глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. Он отмечал, что речь идет об их начале в 2025 году.

В январе стало известно, что страны согласовали маршрут поставок. Как рассказал тогда президент РФ Владимир Путин, в перспективе их объем может достигнуть 55 миллиардов кубометров ежегодно.

Летом прошлого года, после подписания меморандума о проработке организации поставок российского газа в Иран, эксперты отмечали, что реализация проекта позволит «Газпрому» продавать топливо в третьи страны в своповом режиме.

